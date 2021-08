Grecia: proseguono sforzi per domare incendio nell'area di Vilia, vicino Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande incendio a nord-ovest di Atene ha distrutto vasti tratti di pineta per il terzo giorno consecutivo mentre centinaia di vigili del fuoco, assistiti da aerei ed elicotteri, continuano a lottare contro le fiamme. L'incendio nell'area di Vilia è scoppiato lunedì poco dopo l'inizio di un altro incendio a sud-ovest di Atene. Diversi villaggi e una vicina casa di cura hanno ricevuto ordini di evacuazione, come riferisce il quotidiano "Kathimerini". I vigili del fuoco ellenici hanno detto che 370 vigili del fuoco, di cui 143 polacchi, sono stati schierati mercoledì per contrastare l'incendio di Vilia, insieme a 130 veicoli, otto elicotteri e tre aerei. Anche l'esercito, i vigili del fuoco volontari e le autorità locali hanno fornito assistenza. del Peloponneso. (Gra)