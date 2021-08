Speciale scuola: Germania, Merkel, cercheremo di aiutare persone che ci hanno sostenuto in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende aiutare un gran numero di persone in Afghanistan che in precedenza hanno sostenuto le autorità tedesche. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta con la premier estone Kaya Kallas a Berlino. "Sappiamo che la situazione è estremamente difficile. Ho informato (Kallas) che la Germania vuole aiutare un numero di persone ancora più grande rispetto a quelle che ci hanno sostenuto. Stiamo osservando con preoccupazione come i traguardi raggiunti in Afghanistan per quanto riguarda la condizione delle ragazze, delle donne, l'istruzione e lo sviluppo possono andare perduti", ha affermato Merkel. La cancelliera ha poi aggiunto che per Berlino "è importante fare di tutto per far uscire più persone possibile dal Paese", sottolineando che l'arrivo del secondo aereo militare tedesco a Kabul martedì è "una buona notizia". (Geb)