Speciale scuola: Afghanistan, portavoce talebani, leader mondiali rispettino aspirazioni del nostro popolo

- Il primo ministro del Regno Unito, Boris Johnson, e tutti i leader del mondo dovrebbero rispettare le aspirazioni del popolo afgano. Lo ha detto il portavoce dei talebani, Suhail Shaheen, all’emittente televisiva britannica “Sky News”. Il popolo afgano ha combattuto per la propria libertà sacrificando la vita, ha detto il portavoce, motivo per cui i leader internazionali “dovrebbero rispettare la loro aspirazione e volontà” e “aiutare il popolo afgano a ricostruire il Paese”. "Questo è un loro obbligo perché ci sono loro dietro la distruzione dell'Afghanistan in quest’ultimi vent’anni. È loro obbligo morale aiutare anche a ricostruire l'Afghanistan e aiutare le persone a iniziare una nuova vita e un nuovo capitolo in Afghanistan", ha aggiunto Shaheen. Incalzato sulle immagini di alcune persone cadute dagli aerei stranieri che lasciavano l’Afghanistan, il portavoce ha affermato che i talebani non sono responsabili di questi fatti. La gente vuole lasciare l'Afghanistan perché è un "Paese povero", ha detto Shaheen. (Rel)