Speciale scuola: Afghanistan, Unicef, quasi 10 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef è sempre più preoccupato per l'aumento delle gravi violazioni, in particolare il reclutamento di bambini da parte dei gruppi armati. "Esortiamo ancora una volta i talebani e tutte le altre parti a rispettare i loro obblighi secondo il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani, e a proteggere la vita e i diritti di tutte le persone, compresi quelli delle donne e delle ragazze. Nelle ultime due settimane sono stato a Kandahar, Herat e ora Kabul. Ho visto l'impatto diretto dei combattimenti, dai bambini feriti a quelli gravemente malnutriti. Può essere difficile da descrivere vedere bambini così, piccoli di 10 mesi", ha detto il rappresentante Unicef. "La situazione sta migliorando a Kabul. La settimana scorsa, la nostra squadra è andata in un campo di sfollati e ha visto il lavoro dei team mobili sanitari dell'Unicef, anche se, come ha detto l'Oms, si è fermato negli ultimi giorni, speriamo che riprenda presto. C'è un grande bisogno, e noi dobbiamo occuparcene", ha aggiunto. "Anche di fronte all'escalation della crisi, il lavoro dell'Unicef per i bambini e le famiglie in tutto il paese continua. Mentre parlo in questo momento, abbiamo il nostro direttore delle emergenze e il direttore regionale a Kabul, che sono atterrati due giorni fa. Sono qui perché l'Unicef sta chiedendo un accesso immediato e senza ostacoli alle zone difficili da raggiungere, in modo da poter fornire il sostegno tanto necessario alla popolazione afgana, soprattutto a coloro che pagano il prezzo più pesante, donne e bambini. Continuare questo lavoro, e il nostro sostegno alle donne e ai bambini dell'Afghanistan, è importante come sempre. Le violazioni devono finire, i diritti delle ragazze duramente conquistati, compreso l'accesso all'istruzione, devono essere protetti, e il sostegno umanitario deve essere fornito ai milioni di bambini che ne hanno bisogno", ha concluso. (Res)