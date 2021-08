Milano: Mascaretti (Fd'I), attendo entro riapertura scuole risposte su salubrità aria in metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista dell'apertura delle scuole, il capogruppo di Fd'I a Palazzo Marino Andrea Mascaretti dichiara in una nota: "Monitorare la concentrazione delle polveri sottili dove ci sono bambini, anziani e dove i lavoratori trascorrono molte ore ogni giorno dovrebbe essere una priorità dell'amministrazione comunale, soprattutto se gli ultimi dati raccolti denunciano altissime concentrazioni di pm10 e pm2,5, soprattutto se l'amministrazione si attribuisce un'immagine green e dichiara di preoccuparsi dell'aria che i milanesi respirano. Invece a Milano, pur sapendo che nelle metropolitane le concentrazioni di polveri sottili possono raggiungere concentrazioni decisamente più elevate che in mezzo al traffico nelle ore di punta, superando di molte volte quei limiti che se superati mettono a rischio la salute pubblica e hanno in passato indotto le amministrazioni al blocco completo del traffico, in 10 anni di governo della città, gli assessori delle giunte Sala-Pisapia si sono ben guardati da effettuare tali misurazioni". "Ora chiedo che le misurazioni vengano effettuate e rese pubbliche prima della riapertura delle scuole quando in metropolitana torneranno a viaggiare tante persone delle quali alcune con patologie polmonari, molti minorenni, ma anche donne in stato di gravidanza, anziani e bambini piccoli. Con Luca Bernardo sindaco la salute dei cittadini sarà concretamente una priorità dell'amministrazione" conclude Mascaretti (Com)