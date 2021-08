Afghanistan: Usa, Ue e Regno Unito preoccupati per situazione donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati, Unione europea, Regno Unito e altri 18 Paesi della comunità hanno lanciato sul futuro delle donne e delle ragazze afgane dopo la conquista del Paese da parte dei talebani. “Siamo profondamente preoccupati per le donne e le ragazze afgane, per i loro diritti all'istruzione, per il loro lavoro e la libertà di movimento. Chiediamo a coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l'Afghanistan di garantire la loro protezione”, si legge nella dichiarazione congiunta co-firmata – oltre che da Usa, Ue e Regno Unito – da Albania, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Ciile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Norvegia, Paraguay, Senegal e Svizzera. “Le donne e le ragazze afgane, come tutto il popolo afgano, meritano di vivere in sicurezza, protezione e dignità. Occorre prevenire ogni forma di discriminazione e abuso. Noi della comunità internazionale siamo pronti ad assisterli con aiuti e sostegno umanitari, per garantire che le loro voci possano essere ascoltate”, si legge nella dichiarazione. “Monitoreremo da vicino come qualsiasi governo futuro garantisca diritti e libertà che sono diventati parte integrante della vita delle donne e delle ragazze in Afghanistan negli ultimi vent'anni”, conclude la dichiarazione congiunta.(Nys)