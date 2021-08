Roma: assessora Sport, massimo impegno per bandi su impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Eurobasket e Roma Volley hanno tagliato il traguardo della Serie A: ne siamo fieri, e siamo convinti meritino un impianto adeguato agli standard. È per questo che ci siamo impegnati al massimo per loro, da un lato cercando e trovando sponsor, dall'altro promuovendo incontri tra le due società i gestori del Palazzo dello Sport ai fini di una soluzione condivisa, ma i costi restano elevati". Così su Facebook l'assessora allo Sport di Roma Capitale, Veronica Tasciotti. "Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere fare. Roma Capitale - aggiunge - non può erogare unilateralmente fondi ai privati, ci sono regole che vanno rispettate. Dal prossimo anno, grazie ai lavori di riqualificazione voluti e portati avanti dalla nostra Amministrazione, metteremo a disposizione delle due società il Palazzetto dello Sport in viale Tiziano, per la cui concessione pubblicheremo a breve un bando". (Rer)