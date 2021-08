Brasile: ministero Salute stanzia 194 milioni di euro per letti in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Brasile ha annunciato lo stanziamento di 1,2 miliardi di real (194 milioni di euro) per finanziare l'allestimento di 24.971 posti letto in Unità di terapia intensiva (Uti) destinati al trattamento di pazienti Covid-19 per adulti e 433 pediatrici. I fondi servono a coprire parte delle spese di mantenimento di queste strutture, mentre gli stati o i municipi integrano a proprie spese il restante dei costi. Nel corso del 2021 il ministero della Salute ha finanziato 25.800 posti letto in terapia intensiva Covid-19 adulti e pediatria per un costo complessivo di 4,7 miliardi di real (760 milioni di euro). (segue) (Brb)