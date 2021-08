Brasile: ministero Salute stanzia 194 milioni di euro per letti in terapia intensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le 1.106 morti registrate nelle ultime 24 ore il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 570.598. Lo riferisce il ministero della Salute. La media mobile degli ultimi sette giorni è di 833 decessi, in calo del 10 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. Si tratta del diciassettesimo giorno consecutivo sotto quota 1.000, dopo essere rimasto oltre questa soglia per 208 giorni nel 2021. Il valore è inoltre il più basso dal 7 gennaio (quando la media si attestava a 741), periodo che coincide con l'inizio della seconda ondata pandemica. Tra il 17 marzo e il 10 maggio, inoltre, la media ha indicato oltre 2000 morti al giorno per 55 giorni consecutivi. Il record, in quello che è considerato il picco della seconda ondata pandemica in Brasile si è registrato il 12 aprile con 3.125 morti al giorno in media. (segue) (Brb)