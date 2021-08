Monza: auto contro un ostacolo, incidente mortale a Misinto (MB)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale poco dopo le 13:15 di oggi a Misinto (MB). Per cause ancora da accertare, in via San Siro un'auto è andata a sbattere contro un ostacolo. Sul luogo è intervenuto l'elisoccorso, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri, Per il conducente B.R di 59 anni l'impatto è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso sul posto. La passeggera B. E, di 63 anni, ha riportato invece un trauma a un braccio ed è stata portata all'Ospedale di Garbagnate Milanese. (Com)