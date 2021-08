Capitale: Fd'I, in Consiglio da Raggi accuse puerili e assurde ad opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la bocciatura da parte delle opposizioni dell'ordine dei lavori nell'ultimo Consiglio ordinario di ieri oggi la Raggi ed i consiglieri 5 Stelle, ormai ex maggioranza in Aula, per una puerile ripicca hanno disertato il Consiglio straordinario sui poteri di Roma Capitale, ma hanno fallito anche su questo fronte e una volta constatato che il consiglio si stava svolgendo la Raggi si è congedata dall'Aula con uno sproloquio nel quale ha pateticamente tentato di addossare alle opposizioni la mancata approvazione di alcuni atti". È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Francesco Figliomeni, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini della lista "Con Giorgia". "Al di là dell'inopportunità di un simile attacco durante un consiglio sulla riforma dei poteri, tema che dovrebbe unire e non dividere, va ricordato che la bocciatura dell'ordine dei lavori di ieri è stata frutto di mancata volontà di condividere gli atti urgenti e di forzare la mano con un atto eminentemente politico come il riordino delle municipalizzate. Pessima uscita di scena del tutto coerente con una pessima gestione della Raggi e dei 5 Stelle. Per fortuna Roma guarda già al futuro ed è pronta a voltare pagina", concludono.(Com)