Milano: scontro tra auto e moto a Basiano (Mi), due persone ricoverate in codice rosso

- Uno scontro tra un'auto e una moto è avvenuto oggi intorno alle 13.10 nel comune di Basiano, nel milanese. A bordo del motoveicolo oltre al conducente M.M.M 66enne anche un giovane quattordicenne M.E.F. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso, il motociclista, che ha riportato un trauma all'addome e al bacino, è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre il passeggero che ha riportato un trauma al torace e all'addome, è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, 3 ambulanze, l'elisoccorso e un'auto medica. Nessuna conseguenza grave invece per il conducente dell'auto. Le dinamiche dell'incidente, avvenuto sulla strada Sp179 Villa F. - Trezzo, incrocio con via Rossini a Basiano, sono ancora da accertare (Com)