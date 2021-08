Sicilia: Baglieri, parte decarbonizzazione per sistema portuale regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "I progetti, in particolare, riguardano interventi al porto di Siracusa per la realizzazione di due prese nella banchina dedicata alla navi da crociera, nonché la realizzazione di un impianto fotovoltaico e di infrastrutture per il bike-sharing elettrico; e ancora al porto "Isola" di Gela per realizzare una presa "cold ironing" nella banchina "levante" dedicata alla navi cisterna che riforniscono l'impianto Eni". L'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri ha dichiarato: "Nella lotta alla crisi climatica un contributo significativo può arrivare dalla decarbonizzazione del trasporto marittimo. Elettrificare le banchine significa quindi fornire l'energia elettrica richiesta dalle navi in sosta attraverso una linea elettrica generalmente connessa alla rete nazionale. In questo modo è possibile ridurre notevolmente le emissioni inquinanti prodotte durante la fase di sosta, dal momento che le emissioni del parco elettrico sono nettamente inferiori a quelle prodotte dai combustibili per uso marittimo". (Ren)