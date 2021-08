Corte dei Conti: approvata relazione su risultato controllo gestione finanziaria Invitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha recentemente approvato la Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia) per l’esercizio 2019". L'annuncio in una nota: "La società, osserva la Corte, ha consolidato il proprio ruolo di attuatore delle politiche di sviluppo, anche settoriali, delineate dal Governo e opera quale soggetto in house di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato fungendo anche da centrale di committenza e stazione appaltante secondo le previsioni dell’articolo 192 del Codice dei contratti. Nel corso del 2019 è proseguita l’azione di riordino del perimetro delle controllate del Gruppo e di rifocalizzazione degli ambiti di attività anche attraverso la prosecuzione del riordino delle società partecipate". (segue) (Ren)