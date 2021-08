Corte dei Conti: approvata relazione su risultato controllo gestione finanziaria Invitalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Quanto alla gestione, il bilancio 2019 mostra che le attività patrimoniali di Invitalia passano da 1.742 milioni nel 2018 a 1.733 milioni nel 2019, con una diminuzione dello 0,54 per cento sul 2018. Il patrimonio netto si attesta a euro 805,55 mln (792,59 mln nel 2018) registrando un aumento di circa 13 milioni sul 2018. Sotto il profilo economico, la gestione 2019 ha chiuso con un utile di 20,6 mln (18 milioni nel 2018). Il valore della produzione (commissioni attive) aumenta di circa 5,7 milioni rispetto all’anno 2018 (4,5 per cento), passando da 128,7 mln a 134,5 mln". E dunque la Corte dei Conti ha fatto sapere che "Il risultato netto dell’attività di negoziazione evidenzia un saldo positivo per 1,38 mln, in aumento rispetto all’esercizio precedente (+372,6 per cento)". (segue) (Ren)