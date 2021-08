Corte dei Conti: approvata relazione su risultato controllo gestione finanziaria Invitalia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "L’andamento economico consolidato di Gruppo evidenzia per l’esercizio 2019 un utile di 14,2 milioni, che riflette il trend positivo del biennio precedente, collegato in particolare, all’aumento delle commissioni attive relativa ai servizi per la “gestione fondi per conto di terzi” e “altri” da 343 mln nel 2018 a 372 mln nel 2019. Fra le operazioni intraprese nel 2019, Invitalia e il Mediocredito Centrale Spa hanno definito l’acquisizione del pacchetto di controllo della Banca Popolare di Bari, della Cassa di Risparmio di Orvieto e della BP Broker Srll". E infine: "Nel corso del 2020, ricorda la Corte, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza per il Covid-19 del 31 gennaio 2020 Invitalia è stata chiamata ad assumere un ruolo centrale nel supporto alle imprese colpite dalla crisi economica e nell’attuazione, nei prossimi anni, degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Eu Italia". (Ren)