Afghanistan: Giacomoni (Fi), Draghi assuma iniziativa europea, è leader più autorevole

- L'Europa assuma l'iniziativa diplomatica, si esprima con un'unica voce e difenda gli interessi dell'Unione. Lo afferma il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, secondo cui sarebbe un grave errore, l'ennesimo, se per risolvere questa crisi internazionale i Paesi europei si muovessero singolarmente, tanto con gli alleati americani quanto con i talebani. "La questione afghana rappresenta la prima vera occasione per avviare una nuova era nel campo della politica estera comune, ponendo così le basi per la nascita degli Stati Uniti d'Europa", aggiunge Giacomoni. "Draghi - prosegue - ha fatto bene nell'indicare il G20 come il luogo per una riflessione seria e approfondita da parte di tutti. Oggi il presidente del consiglio italiano è senz'altro l'uomo politico europeo più autorevole, internazionalmente riconosciuto e ascoltato. Assuma subito lui l'iniziativa con gli altri capi di Stato e di governo, ovvero si faccia portavoce delle istanze europee nei consessi internazionali. Draghi si muova come Presidente degli Stati Uniti d'Europa in pectore per portare avanti una politica estera e di difesa comune. Le conseguenze della crisi afghana - conclude Giacomoni - avranno una portata continentale, pertanto è bene ragionare in termini europei e non nazionali". (Rin)