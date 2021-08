Russia-Libia: domani a Mosca incontro ministri Esteri Lavrov e Mangoush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, incontrerà domani a Mosca l'omologa libica, Najla Mangoush. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri della Federazione Russa. Lavrov e Mangoush discuteranno della situazione attuale in Libia e delle modalità di normalizzazione delle tensioni, alla luce degli sforzi collettivi che vengono intrapresi per mandare in avanti il processo interno al Paese dell'Africa settentrionale. Il ministero degli Esteri russo ha sottolineato come l'incontro di domani sia considerato un passo importante verso un rafforzamento dei rapporti con la Libia. (Rum)