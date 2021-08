Afghanistan: delegazione governo afgano chiede asilo temporaneo in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell’ormai ex governo di Kabul ha chiesto asilo temporaneo in Qatar dopo la presa dell’Afghanistan da parte dei talebani. Lo riferisce l’agenzia di stampa afgana “Pajhwok”. La delegazione dell’ex governo di Kabul teme per la sua sicurezza dopo le dimissioni e la fuga all’estero del presidente Ashraf Ghani lo scorso 15 agosto in concomitanza con l’entrata dei talebani a Kabul. Secondo l'agenzia afgana, i membri della delegazione starebbero attendendo gli sviluppi dei colloqui tra talebani e il Consiglio di transizione guidato dall’ex presidente Hamid Karzai per la formazione di un governo inclusivo.(Res)