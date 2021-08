Malta: procura accusa imprenditore Fenech di essere mandante omicidio Caruana Galizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'inchiesta indipendente il mese scorso ha rilevato che il governo di Malta deve "assumersi la responsabilità" della morte della giornalista, anche se non si può affermare che abbia avuto un ruolo diretto nell’omicidio. L'inchiesta ha affermato che le autorità maltesi hanno creato una "cultura dell'impunità" che ha portato all’uccisione di Caruana Galizia e non sono riuscite a proteggerla. L'ex primo ministro di Malta Joseph Muscat si è dimesso nel gennaio del 2020 a seguito dell'arresto di Fenech e delle proteste antigovernative sorte in seguito alla morte della giornalista, ma non è mai stato accusato di alcun illecito. Anche Fenech ha puntato il dito contro il governo maltese per l'omicidio e ha affermato che le autorità hanno violato i suoi diritti tenendolo in custodia cautelare in condizioni precarie. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) le accuse di Fenech sono "manifestamente infondate" e, per questo motivo, sono state respinte. (Res)