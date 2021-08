Afghanistan: Tedros (Oms), garantire accesso umanitario a donne e ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan c'è un bisogno immediato di garantire l'accesso umanitario e la continuità dei servizi sanitari, con l'obiettivo di garantire che donne e ragazze abbiano accesso alle cure. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo briefing con la stampa settimanale. "Siamo particolarmente preoccupati per la salute e il benessere di donne e ragazze. Invito la comunità internazionale e tutti gli attori a dare priorità al loro accesso a tutti i servizi sanitari e a salvaguardare il loro futuro. Non possiamo fare marcia indietro su due decenni di progressi", ha detto Tedros. "Il nostro personale rimane nel Paese e si è impegnato a fornire servizi sanitari ai più vulnerabili. Ieri l'Oms ha inviato kit traumatologici e altre forniture mediche per aiutare gli operatori sanitari a rispondere all'aumento degli infortuni a cui stanno assistendo". ha aggiunto.(Res)