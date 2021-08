Roma 2021: si scioglie l'Assemblea capitolina, tra 45 giorni si vota per la nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra 45 giorni si vota per eleggere il sindaco e la nuova giunta di Roma. Oggi l'Assemblea capitolina, in seduta straordinaria, si è riunita per discutere sul tema della riforma dei poteri e dello status di Roma Capitale. Una seduta che segue quella di ieri fatta saltare dalle opposizioni che hanno fatto quadrato e hanno bocciato compatte, con 26 voti favorevoli contro i 18 del M5s, l'inversione dell'ordine dei lavori bloccando di fatto la discussione della delibera sul riordino delle società partecipate capitoline. La seduta di oggi, chiesta dal presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, recentemente passato dal M5s a FI, è stata convocata per "ulteriormente sollecitare e mettere insieme le forze politiche, sia a livello parlamentare che cittadino, ribadendo l’impegno di ognuno sul tema della riforma dei poteri e delle risorse di Roma, tali da portarla al rango di capitale mondiale che merita", ha spiegato De Vito. L'Aula Giulio Cesare, riunita in videoconferenza, ha aperto i lavori al terzo appello: i consiglieri del M5s formalmente, non rispondendo all'appello, hanno tentato di sottrarre il numero legale che però è stato garantito da 23 consiglieri d'opposizione e dal consigliere del M5s Daniele Diaco. Anche il consiglio di oggi si è chiuso con un nulla di fatto, dopo una sospensione dovuta al trambusto che si era creato per le proteste del M5s, poichè è venuto meno per due volte il numero legale e non sono stati approvati i due ordini del giorno che impegnavano il prossimo sindaco sul tema della riforma. (segue) (Rer)