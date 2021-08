Roma 2021: si scioglie l'Assemblea capitolina, tra 45 giorni si vota per la nuova giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste sono iniziate quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta richiamando le polemiche sorte dalla seduta di ieri e definendo quella di oggi "di facciata" e ha ricevuto il sostegno del consigliere M5s Paolo Ferrara che ha gridato alle opposizioni: "Vergogna, vergognatevi, indecenti". "Vorrei che fosse registrato il mio disappunto, per quello che vale, sul fatto che l'Assemblea abbia preferito un consiglio di facciata, rispetto a provvedimenti importanti di prerogativa dell'Aula che aspettavano solo di essere discussi. Qui si conclude il ruolo dell'Assemblea in questa legislatura, e i romani ne terranno conto", ha detto Raggi. "La nuova maggioranza che è costituita dalle opposizioni ha fatto questa scelta di priorità - ha aggiunto la sindaca - L'Aula aveva già raggiunto il risultato straordinario di spingere il Parlamento a avviare una riforma costituzionale e degli interventi ordinari, che auspichiamo vengano approvai entro fine legislatura, innanzitutto per disintermediare i fondi nazionali e europei dal passaggio attraverso la regione. Mi aspettavo - ha concluso Raggi - essendo questa l'ultima seduta, per la forza con la quale è stata richiesta, di ascoltare qualcosa di nuovo". Per Raggi ieri avrebbero dovuto essere approvate "delibere essenziali per la città". (segue) (Rer)