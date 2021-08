Roma 2021: si scioglie l'Assemblea capitolina, tra 45 giorni si vota per la nuova giunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, "la sindaca che interviene solo dopo le note di protesta delle opposizioni si qualifica da sola. È puerile il tentativo di scaricare sulle opposizioni la mancata discussione di delibere importanti salate ieri a causa del tentato blitz del M5s sulle partecipate". Per il capogruppo di Fd'I, Andrea De Priamo, "Raggi e i consiglieri 5 stelle, ormai ex maggioranza in Aula, per una puerile ripicca hanno disertato il consiglio straordinario, ma hanno fallito anche su questo fronte" e "Raggi si è congedata dall'Aula con uno sproloquio nel quale ha pateticamente tentato di addossare alle opposizioni la mancata approvazione di alcuni atti". "Intervenire a consiglio finito e definire una tristezza i consiglieri di opposizione, fa paragonare il sindaco della Capitale d'Italia a quei bambini rosiconi, che a scuola provavano ad avere l'ultima parola nelle discussioni", ha commentato il capogruppo della Lega, Maurizio Politi. Per il consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina, ora però "è fondamentale anche il sostegno dei candidati e delle candidate sindaco" sul tema della riforma dei poteri di Roma Capitale. "Auspichiamo - ha detto Fassina - che durante la campagna elettorale il tema abbia centralità e diventi impegno vincolante per chi siederà allo scranno più alto del Campidoglio e per ciascuna e ciascuno dei consiglieri che entreranno in Aula Giulio Cesare, come pure per i prossimi presidenti e consiglieri di Municipio". L'ultima Assemblea capitolina della consiliatura Raggi, tenutasi in videoconferenza a causa della pandemia, si è chiusa con il ringraziamento da parte del presidente De Vito a nome di tutta l'Aula Giulio Cesare al personale di Palazzo Senatorio, alla sindaca Raggi e ai commessi capitolini. In cinque anni l’Assemblea capitolina si è riunita 480 volte e ha approvato 853 delibere, 507 mozioni e 1.121 ordini del giorno. (Rer)