Difesa: Algeria avvia negoziati per acquisto quattro aerei anfibi di fabbricazione russa

- Il ministero della Difesa dell'Algeria ha annunciato di aver avviato negoziati con un costruttore russo per l'acquisto di quattro velivoli anfibi multiruolo nuovi di tipo Beriev Be-200, in grado di intervenire in condizioni meteorologiche estreme, ad esempio contro gli incendi forestali. L'iniziativa è stata presa dopo i devastanti incendi che hanno colpito la scorsa settimana diverse province del Paese nordafricano. La scelta "è caduta su un costruttore russo di fama mondiale", afferma la nota. "A questo scopo, i servizi competenti del ministero della Difesa nazionale hanno avviato i negoziati con il costruttore in questione per l'acquisto di quattro aerei anfibi multiruolo nuovi, di fabbricazione russa, di tipo Beriev Be-200, bimotori, con una capacità di 13 mila litri", prosegue la nota. A partire dallo scorso 9 agosto, diverse province algerine sono state devastate dalle fiamme a causa di incendi forestali, che hanno incenerito diverse abitazioni e migliaia di ettari di vegetazione, provocando decine di vittime. (Ala)