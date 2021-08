Afghanistan: Ermellino (Misto-Cd), buoni propositi inutili se non accompagnati da azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Ermellino, deputata del gruppo Misto e membro della Commissione Esteri a Montecitorio, in una nota dichiara: "Apprezzo il plauso del presidente del Consiglio ai nostri militari, ma occorre che l’Italia (se interessata alla politica estera) inizi a lavorare da subito al proprio ruolo nella regione. Altrimenti il sacrificio fatto in vent’anni rischia di essere vano". Ermellino sottolinea che "il nostro Paese partecipa in prima linea a un piano di evacuazione dei cittadini afghani, potrebbe in queste ore farsi promotore attivo per l’implementazione di corridoi umanitari per trarre in salvo donne e bambini in pericolo e soprattutto stringere i tempi presso le Nazioni Unite per il riconoscimento della protezione internazionale. Sarebbe poi utile immaginare una qualche forma di dialogo con il regime appena instaurato. Un regime che è destinato, purtroppo, a durare a lungo e con il quale la Cina, Russia, e altri hanno già da tempo iniziato a confrontarsi" L’occidente e l’Italia "hanno enormi responsabilità e la retorica, da sola, non basterà a porre rimedio a quanto sta accadendo né a restituire al Paese un ruolo nei rapporti geopolitici fra Stati", conclude. (Com)