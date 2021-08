Campidoglio: Zotta, logiche di partito mortificano i cittadini romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Veramente grave quanto verificatosi nel Consiglio capitolino di ieri. All'interesse generale si è anteposto l'interesse partitico. La maggioranza deve essere rappresentata dal bene comune, ma pur di colpire la sindaca Raggi e i consiglieri che fino alla fine hanno voluto onorare il mandato dato dagli elettori non si sono discussi atti importanti: Partecipate, Farmacap, Forum sui beni confiscati alle mafie, il Parco delle Energie, Regolamento centri anziani. Il Consiglio non si è aperto sebbene i consiglieri fossero tutti presenti in aula". Così, in una nota, Teresa Zotta, consigliera capitolina e vice sindaca della Città metropolitana di Roma. "Atti importanti, alcuni in lista di attesa da tempo - aggiunge - calendarizzate con ritardi incomprensibili che logiche partitiche hanno preferito anteporre al bene comune. Rifiuto una politica di questo tipo: a pagarne sono i cittadini e i lavoratori. Forse quando si comincerà a fare politica nelle sedi istituzionali e a fare "partito" altrove, daremo risposte concrete ai cittadini", conclude. (Com)