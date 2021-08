Afghanistan: Germania dispiega fino a 600 militari per evacuazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dispiegherà fino a 600 miliari per le evacuazioni dall’Afghanistan. Lo ha detto il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, precisando che sta al Bundestag determinare il loro mandato. “Il governo tedesco ha ordinato oggi di inviare una richiesta al Bundestag per approvare una missione delle forze armate per l’evacuazione dall’Afghanistan”, ha detto il portavoce. “Il dispiegamento è cominciato il 16 agosto, questo è avvenuto prima dell’approvazione del Bundestag. La missione è limitata al 30 settembre 2021 e fino a 600 soldati vi potranno prendere parte”, ha continuato Seibert. (Geb)