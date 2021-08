Roma Metropolitane: Piccolo (Pd), azienda rischia fallimento, servono atti urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ipotesi di fusione di Roma Metropolitane con l'Agenzia servizi per la mobilità è una chiara invenzione dell'ex maggioranza Raggi. Un'idea sbagliata nata solo a seguito dei richiami della Corte dei Conti. Questa pseudo-soluzione proposta in 'zona Cesarini' il penultimo giorno dei tempi supplementari dell'attuale consiliatura suona come una presa in giro". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "È palese che una simile proposta senza studi adeguati - aggiunge - è del tutto inattuabile. Se c'era una reale volontà di questa amministrazione di rilanciare Roma Metropolitane la giunta Raggi lo avrebbe potuto fare nei 5 anni e tre mesi passati a distruggerla. Ora gli unici atti da compiere se veramente si vogliono salvare la società e i posti di lavoro sono: l'approvazione del nuovo contratto di servizio; l'approvazione del piano di risanamento che deve essere a zero esuberi, anzi con nuove assunzioni per recuperare le tante e valide figure che sono state costretta a lasciare l'azienda a causa di una gestione dannosa e irresponsabile; infine ma non per ultimo é necessario che la Ragioneria Comunale paghi il prima possibile quanto dovuto a Roma Metropolitane". (segue) (Com)