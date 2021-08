Roma Metropolitane: Piccolo (Pd), azienda rischia fallimento, servono atti urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su queste premesse si riunisca anche l'Assemblea capitolina in seduta straordinaria - prosegue ancora Piccolo - per discutere ed approvare atti indifferibili e urgenti, così come previsto dal Tuel, per evitare il fallimento certo di una azienda strategica. Ieri le opposizioni con la bocciatura della delibera sulle partecipate, hanno bloccato un atto tardivo e a tratti dannoso per le aziende capitoline, un atto utile forse solo a salvare la sindaca Raggi e la sua giunta dalle conseguenze dei danni che hanno provocato. Roma Metropolitane di fatto non é salva, non basta infatti aver approvato in extremis i bilanci 2019 e 2020, peraltro in perdita per 19 e 6 mln di euro, grazie ai passi scellerati compiuti da questa maggioranza: l'approvazione del contratto di servizio dicembre 2018 di fatto insostenibile e la messa in liquidazione ottobre 2019. E' indispensabile quindi assicurare la continuità aziendale con liquidità necessaria e la stipula dei contratti fondamentali per fornire all'azienda strumenti e mezzi necessari a proseguire le opere fondamentali per la città. Se ciò non fosse i danni procurati in questi 5 anni si rifletteranno sulle tasche dei romani per i prossimi 20. Attendiamo dalla sindaca Raggi e dalla giunta la proposta di deliberazioni ed atti necessari a riunire in seduta straordinaria l'Assemblea capitolina per assicurare un futuro alla società capitolina". (Com)