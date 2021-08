Viterbo: Salvini su rave, Viminale immobile, la Lega presenterà una interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante un morto, l’appello di sindaco e cittadini e i rischi enormi per la sicurezza e la salute, da giorni migliaia di persone restano assembrate senza autorizzazione per un rave nel Viterbese: è uno schiaffo al buonsenso e agli italiani che rispettano le regole eppure il Viminale è immobile. La Lega presenterà una interrogazione. Lamorgese cosa dirà questa volta? Che il dossier è sul tavolo di Draghi o che si aspetta un aiuto dall’Europa?”. Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini. (Com)