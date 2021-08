Afghanistan: Sassoli, Ue ha la responsabilità di accettare i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha la responsabilità di accettare i rifugiati afgani. Lo ha affermato a Vilnius il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. I rifugiati in arrivo dall’Afghanistan dovrebbero venire distribuiti equamente fra gli Stati membri, ha aggiunto Sassoli. “Dobbiamo proteggere coloro che hanno lavorato e cooperato con noi, non possiamo lasciarli a dover fronteggiare la vendetta” dei talebani, ha detto Sassoli. “Abbiamo una responsabilità. Credo che la Commissione europea possa autorizzare un’equa distribuzione dei rifugiati fra i Paesi membri per mantenere una parità, e che ciò possa essere fatto rapidamente”, ha spiegato il presidente del Parlamento europeo. (Beb)