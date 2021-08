Afghanistan: Stoltenberg, "politicamente impossibile" per gli alleati europei restare dopo il ritiro Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di ritirare tutte le loro truppe dall'Afghanistan era "politicamente impossibile per gli alleati europei continuare" a restare nel Paese. Lo ha dichiarato alla "Cnn" il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "In realtà era politicamente impossibile per gli alleati europei continuare in Afghanistan dato che gli Stati Uniti hanno deciso di porre fine alla loro missione militare. Siamo entrati insieme e modifichiamo la nostra presenza insieme, e ora partiamo insieme", ha detto Stoltenberg, secondo il quale la decisione degli Stati Uniti "ha creato le condizioni" per la decisione della Nato. "Se fossimo rimasti, avrebbero iniziato ad attaccarci e saremmo stati obbligati a impegnarci di nuovo in combattimenti con i talebani", ha aggiunto, invitando i membri della Nato a restare uniti. (segue) (Nys)