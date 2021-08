Afghanistan: Stoltenberg, "politicamente impossibile" per gli alleati europei restare dopo il ritiro Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È nel nostro interesse per la sicurezza nazionale lavorare insieme, soprattutto alla luce dello spostamento dell'equilibrio di potere globale con potenze come la Cina e la Russia", ha affermato Stoltenberg, dicendosi di aspettarsi dai talebani "un passaggio sicuro per consentire alle persone di raggiungere l'aeroporto" di Kabul in sicurezza. "Ci sono circa 800 civili della Nato all'aeroporto che forniscono servizi cruciali come il controllo del traffico aereo, le comunicazioni e altri servizi essenziali per assicurarsi che l'aeroporto possa funzionare", ha detto il segretario generale, aggiungendo che i diplomatici della Nato e altri contatti tattici sul posto stanno lavorando duramente per aiutare le persone a raggiungere l'aeroporto. (Nys)