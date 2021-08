Afghanistan: premier Polonia, connazionali e afgani evacuati da Kabul, presto un secondo volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha evacuato con successo concittadini e collaboratori afgani da Kabul, portandoli in Uzbekistan. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. “Un nuovo aereo volerà in Afghanistan e un altro ancora nella stessa direzione, solo che devono attendere il permesso di atterrare. Un Dreamliner volerà in Uzbekistan” per trasportare in madrepatria “le prime 50 persone”. “Abbiamo fatto quello che occorreva per soccorrere i nostri cittadini, i cittadini dell’Afghanistan che hanno collaborato con noi e anche i cittadini di altri Paesi, perché ci è stato chiesto di fornire aiuto logistico e operativo”, ha detto Morawiecki. (Vap)