Capitale: proteste del M5s in Aula, seduta temporaneamente sospesa

- Sospesa temporaneamente la seduta straordinaria dell'assemblea capitolina straordinaria sui poteri di Roma Capitale a seguito di proteste. Il consigliere M5s Paolo Ferrara è intervenuto in modo polemico nei confronti delle opposizioni. "Vergogna, vergognatevi, indecenti", ha detto Ferrara, a sostegno della sindaca di Roma Virginia Raggi che è intervenuta nella seduta straordinaria definendola "di facciata" e rivendicando la posizione del M5s su quanto avvenuto ieri, quando si doveva discutere la razionalizzazione delle società partecipate ma le opposizioni con 26 voti favorevoli contro i 18 del M5s hanno respinto l'inversione dell'ordine dei lavori. Oggi invece era assente il M5s, presente formalmente perché ha risposto all'appello con il solo consigliere Daniele Diaco, e al terzo appello le opposizioni con 23 presenti hanno garantito il numero legale. "Vorrei che fosse registrato il mio disappunto, per quello che vale, sul fatto che l'Assemblea abbia preferito un consiglio di facciata, rispetto a provvedimenti importanti di prerogativa dell'Aula che aspettavano solo di essere discussi. Qui si conclude il ruolo dell'Assemblea in questa legislatura, e i romani ne terranno conto", ha detto Raggi. "La nuova maggioranza che è costituita dalle opposizioni ha fatto questa scelta di priorità - ha aggiunto la sindaca - L'Aula aveva già raggiunto il risultato straordinario di spingere il Parlamento a avviare una riforma costituzionale e degli interventi ordinari, che auspichiamo vengano approvai entro fine legislatura, innanzitutto per disintermediare i fondi nazionali e europei dal passaggio attraverso la regione. Mi aspettavo - ha concluso Raggi - essendo questa l'ultima seduta, per la forza con la quale è stata richiesta, di ascoltare qualcosa di nuovo". (Rer)