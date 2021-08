Russia: droni in aiuto alla polizia stradale per controllare infrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia è stato avviato un programma che impiega tecnologie moderne, in particolare i droni, per individuare gli automobilisti che infrangono il codice stradale. Gli aeromobili a pilotaggio remoto riprendono le manovre pericolose degli automobilisti e il progetto è già in funzione nelle zone balneari, ad esempio in Crimea e nella Regione di Krasnodar. Le possibilità tecniche dei droni permettono di controllare un tratto di strada lungo 5 chilometri in tutte e due le direzioni. Se la videocamera del drone registra il momento in cui viene effettuata l'infrazione, il modello cominciai a seguire l'automobile, registrandone i dati che serviranno per l'identificazione successiva da parte della polizia stradale. (Rum)