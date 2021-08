Capitale: Fassina (SpR), impegno candidati sindaco per riforma su poteri e risorse Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un atto politico significativo dedicare l’ultimo Consiglio Comunale straordinario alla riforma dell’assetto istituzionale, dei poteri e delle risorse di Roma Capitale. La presenza in assemblea capitolina, svolta su piattaforma, dei parlamentari firmatari delle proposte di legge sia di portata costituzionale che ordinaria, conferma la volontà politica da parte di tutti i gruppi di arrivare a risultati concreti entro la fine della legislatura in corso". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina deputato LeU consigliere di SinistraXRoma. "Con il collega Magi - aggiunge - abbiamo presentato una proposta per l’elezione diretta del sindaco e dell’Assemblea della Città metropolitana e per la trasformazione dei Municipi in Comuni. Ma siamo impegnati a trovare una convergenza su una soluzione condivisa. A tal fine, è necessario accelerare i lavori in Commissione Affari Costituzionali della Camera per predisporre, entro il prossimo mese di settembre, un testo base il più condiviso possibile. Ed è fondamentale anche il sostegno dei candidati e delle candidate sindaco. Auspichiamo che durante la campagna elettorale il tema abbia centralità e diventi impegno vincolante per chi siederà allo scranno più alto del Campidoglio e per ciascuna e ciascuno dei consiglieri che entreranno in Aula Giulio Cesare, come pure per i prossimi presidenti e consiglieri di Municipio. Con Roberto Gualtieri e Sinistra civica ecologista saremo in prima linea per centrare l’obiettivo".(Com)