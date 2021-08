Speciale energia: Iraq, forze armate sventano nuovo attacco contro tralicci elettricità a Diyala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell’Iraq hanno sventato un nuovo tentato attacco contro tralicci dell’elettricità nella provincia di Diyala, a nord-est della capitale Baghdad. Lo ha annunciato il portavoce del comandante in capo delle forze irachene, generale Yahya Rasul. In un comunicato, il portavoce scrive: “In base a informazioni di intelligence, la Prima divisione di fanteria è riuscita a sventare un tentativo di attacco contro piloni di trasmissione dell’energia elettrica a Diyala”. La forza “è riuscita a circondare la sede dei tralicci ed è stata presa di mira dal fuoco esploso da un gruppo di armati”, ma ha risposto all’attacco riuscendo a uccidere “due terroristi”. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi contro l’infrastruttura elettrica irachena, che le autorità di Baghdad attribuiscono alle cellule residue dello Stato islamico (Is). (Res)