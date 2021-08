Speciale energia: Spagna, nuovo rincaro del 17,7 per cento delle bollette elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' atteso un nuovo aumento delle bollette dell’energia elettrica in Spagna, con il prezzo medio del mercato all’ingrosso che salirà del 17,77 per cento rispetto al giorno precedente, toccando quota 105,4 euro per megawattora (MWh). È quanto riferisce il quotidiano “El Pais” che cita i dati dell'operatore del mercato elettrico iberico (Omie). Secondo quest'ultimo, dopo i cali riscontrati lo scorso fine settimana e lunedì, il costo dell'energia supera nuovamente i 100 euro MWh. In base alle fasce orarie, il prezzo oscillerà tra 126,84 euro/MWh che costerà tra le dieci e le undici di notte, e 83,99 euro che si pagheranno tra le cinque e le sei del mattino. Un calo significativo dei prezzi non è previsto almeno fino alla prossima primavera, poiché il mercato dei futures sul gas naturale non prevede una netta riduzione sino a quel periodo. Il prezzo fissato dal mercato all'ingrosso ha un impatto diretto sui fondi pagati dai 10,6 milioni di consumatori che si trovano nel mercato regolamentato dallo Stato, noto come Pvpc. Il resto, circa 16,2 milioni, sono nel mercato libero e avvertiranno l’aumento della bolletta. (Spm)