Speciale energia: Ucraina, Naftogaz ha accumulato più di 19 miliardi di metri cubi di gas prima dell'inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica ucraina Naftogaz, disporrà di più di 19 miliardi di metri cubi di gas per l'inverno. Prefissatasi inizialmente l'obiettivo di accumulare 17 miliardi di metri cubi di gas prima dell'inizio della stagione di riscaldamento, ad oggi, Naftogaz ne ha già 17,5. "Siamo vicini ai 18 miliardi di metri cubi. Detto questo, vogliamo posizionarne ancora di più nelle strutture di stoccaggio. In questo modo, l'inverno filerà liscio", ha dichiarato l'amministratore delegato di Naftogaz, Yuriy Vitrenko. Infatti, problemi come carenze di gas o esigenze supplementari delle centrali termoelettriche possono essere anticipati e quindi risolti tramite un efficiente approvvigionamento, ha spiegato Vitrenko. (Rum)