Speciale energia: aziende giapponesi realizzeranno centrale termoelettrica a Taiwan

- Jera, una joint venture delle utility energetiche giapponesi Tokyo Electric Power Co (Tepco) e Chubu Electric Power, lavoreranno all’espansione di una centrale termoelettrica alimentata a gas naturale a Taiwan, in risposta alla crescente domanda di energia da parte dei produttori di microchip dell’Isola. Una unità locale di Jera ha vinto una gara d’appalto per l’espansione della centrale termoelettrica di Fond Der, operata dall’utility taiwanese Taiwan Power. Al progetto prederanno parte altre aziende, inclusa Taiwan Cogeneration. Il progetto prevede la realizzazione entro il 2024 di una nuova unità a gas naturale dalla capacità di circa un milione di chilowatt, equivalente a quella di un reattore nucleare commerciale. (Git)