Speciale energia: Libano, incendio in stazione di trasmissione elettricità a Beirut

- Un incendio è scoppiato in una stazione di trasmissione dell’elettricità nel quartiere di Qaskas, a Beirut. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale le squadre della protezione civile sono riuscite a domare l’incendio durante la notte. Non sono ancora note le cause dell’incidente. Il Paese dei cedri sta attraversando ora una grave crisi elettrica e l’elettricità viene interrotta fino a 22 ore al giorno. Anche i generatori di quartiere, che di solito subentrano per sopperire ai deficit determinati dall’insufficienza dell’energia prodotta dalle centrali pubbliche, sono costretti a razionare l’energia a causa della carenza di olio combustibile e il continuo aumento dei prezzi. (Lib)