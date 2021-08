© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente, leggo che la Raggi accusa di non voler approvare gli atti utili alla città. Prima di formalizzare la sua ricandidatura le consiglio un rapido ripasso: per fare il sindaco hai bisogno di una maggioranza. Di chi è la colpa se nemmeno i tuoi consiglieri ti votano più?". È quanto scrive su Twitter il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. (Com)