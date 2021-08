Grecia: ministero Salute, picco nuovi contagi da Covid potrebbe arrivare entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi contagi da coronavirus in Grecia dovrebbero raggiungere il picco alla fine di settembre o all'inizio di ottobre. Lo ha affermato oggi il segretario generale del ministero della Salute ellenico per l'assistenza sanitaria di base, Marios Themistokleous, ripreso dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Martedì le autorità sanitarie della Grecia hanno segnalato 4.206 nuovi casi, il numero più alto dal 6 aprile, quando i contagi erano stati 4.309. Allo stesso tempo, il numero di pazienti in terapia intensiva è salito a 258 dai 250 del giorno precedente, mentre 16 persone sono decedute per il coronavirus. Themistokleous ha anche affermato che il Comitato nazionale per le vaccinazioni ha dato il via libera a un'iniezione di richiamo per gli immunodepressi, ovvero le persone che hanno subito un trapianto di organi o di midollo, malati di cancro e quelli sottoposti a chemioterapia e pazienti in dialisi renale. Una terza dose sarà somministrata anche ai gruppi vulnerabili e alle persone che affrontano gravi problemi di salute, mentre le autorità sanitarie stanno valutando di estendere il piano al pubblico più ampio. Le dosi di richiamo inizieranno a essere somministrate all'inizio di settembre, ha detto il funzionario greco. (Gra)