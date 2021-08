© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano asportato il sistema di infotainment da un automobile ed erano pronti a rubarla quando sono stati fermati dai Carabinieri. Così una coppia, un uomo di 41 anni e una donna di 32, è stata messa agli arresti domiciliari per il furto di un'auto in sosta in corso Francia. Per mettere a segno il colpo i ladri avevano infranto il finestrino della portiera del mezzo. (Rpi)