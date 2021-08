Repubblica Ceca: Covid, nuovi contagi giornalieri ai massimi da 28 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi contagi da coronavirus in Repubblica Ceca segnano un massimo rispetto agli ultimi 28 giorni. Lo rende noto il ministero della Sanità. I casi confermati nelle ultime 24 ore sono 294, ovvero 34 in più rispetto a una settimana fa e il numero più alto dal 20 luglio. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 56, 16 delle quali in condizioni serie. Il numero di riproduzione di base del virus è attualmente pari a 1,06 ed è al di sopra dell’uno dall’8 agosto. Dall’inizio della pandemia nel Paese centroeuropeo i contagi sono stati 1,68 milioni. I decessi totali sono stati invece 30.378, gli ultimi due dei quali osservati lunedì scorso. (Vap)