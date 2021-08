Serbia: Banca centrale, previsioni di crescita al 6,5 per cento per quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale della Serbia (Nbs) ha aumentato la previsione di crescita economica del Paese per quest'anno, passando al 6,5 per cento rispetto al 6 per cento della stima di maggio. "Nel medio termine prevediamo una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) compresa tra il 4 e il 5 per cento, mentre nelle proiezioni precedenti ci aspettavamo una crescita del 4 per cento", si legge nel rapporto sull'inflazione di agosto. L'istituto centrale ricorda che il Prodotto interno lordo ha continuato a crescere nel secondo trimestre del 2021, grazie anche al miglioramento della situazione epidemiologica nel mondo e in Serbia in quel periodo. L'afflusso di capitali in Serbia è rimasto relativamente elevato e questo ha contribuito alla crescita delle riserve valutarie. Una ripresa più rapida delle esportazioni di beni e servizi ha inoltre contribuito alla riduzione del disavanzo delle partite correnti, che ha raggiunto una quota pari all'1,8 per cento del Pil. La Nbs prevede che l'inflazione su base annua nella seconda metà di quest'anno e nel primo trimestre del 2022 si posizioni sul limite più alto dell'intervallo stabilito come obiettivo, ovvero il 3 per cento con un'oscillazione consentita del più e meno 1,5 per cento. Dal secondo trimestre del 2022 è previsto un primo rallentamento dell'inflazione che porterà successivamente ad un posizionamento sulla metà inferiore dell'intervallo posto come obiettivo. La priorità della politica monetaria nel prossimo periodo sarà quella di preservare la stabilità finanziaria raggiunta, conclude il rapporto. (Seb)