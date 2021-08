Roma: Bellucci (Fd'I), doppia sconfitta per Raggi, sventata chiusura Act e riforma partecipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I grillini in Campidoglio pagano cara la loro presunzione e l'ultima seduta di Consiglio in Aula Giulio Cesare si chiude con una clamorosa sconfitta con la Sindaca rimasta senza maggioranza". È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d'Italia in commissione Affari sociali e responsabile nazionale del Dipartimento dipendenze di Fratelli d'Italia. "Di fatto, grazie a Fratelli d'Italia e alle opposizioni, viene sventata la chiusura dell'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, decisione che era stata caparbiamente e vergognosamente intrapresa da Virginia Raggi e che ha contribuito a rendere Roma la piazza di spaccio più grande d'Italia, azzerando i servizi di lotta alla droga, tagliando 150 posti di lavoro e professionalità preziose impegnate nella lotta alla droga ed in interventi di prevenzione, cura e reinserimento sociale e lavorativo per le persone con dipendenze patologiche e per le famiglie. Un bocciatura della maggioranza che ha visto fermare anche l'assalto alle municipalizzare capitoline con una delibera pentastellata che prefigurava solo un futuro incerto sia per Farmacap che per Roma Metropolitane. Doppia sconfitta per la Raggi".(Com)