Milano: tre arresti per furto aggravato in concorso

- La Polizia di Stato ieri sera a Milano ha arrestato tre cittadini stranieri per furto aggravato in concorso. Un poliziotto in servizio presso la Polizia Ferroviaria, mentre era libero dal servizio, ha notato, in corso Como, i tre uomini, un cittadino cubano, un peruviano e un colombiano, che, dopo essersi avvicinati in modo sospetto a una donna seduta al tavolo di un locale, approfittando di un suo attimo di distrazione, si sono impossessati della borsetta posata a terra per poi allontanarsi velocemente. L'agente ha allertato immediatamente i colleghi della Polfer che hanno bloccato e arrestato il trio di ladri. (Rem)